Патриарх Кирилл наградил Медведева орденом Дмитрия Донского

«В минувшие годы Вам довелось трудиться на различных государственных должностях, включая пост президента Российской Федерации, и на всяком месте служения Вы неизменно стремились являть пример ответственного отношения к принятым на себя обязательствам… Во внимание к Вашим заслугам и в связи с памятной личной датой полагаю справедливым удостоить Вас ордена благоверного князя Димитрия Донского (I степени)», — говорится в патриаршем поздравлении на сайте РПЦ.