В Ярославской области прошел финал Кубка России по лыжероллерам

Уточним, «Демино» — лыжно-биатлонный комплекс. На его трассе часто проходят подобные состязания, так как она рельефная, с подъемами и на ней много возможностей сделать круги разной протяженности. Для Ярославской области серебряную медаль в общем зачете среди женщин завоевала мастер спорта международного класса Светлана Николаева.