В Ярославской области прошел финал Кубка России по лыжероллерам

Финальный этап Кубка России по лыжероллерам состоялся в Рыбинске и Рыбинском районе Ярославской области с 3 по 7 сентября в соответствии с задачами госпрограммы «Спорт России». Об этом сообщили в региональном центре спортивной подготовки.
Участие в соревнованиях приняли более 150 спортсменов со всей страны. Так как турнир проходил в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, одну из гонок решено было провести вдоль городской Аллеи Славы.
«В программу были включены индивидуальная гонка и гонка преследования в “Демино”, спринт на Аллее Славы и масс-старт на окружной автодороге. Так что увидеть спортсменов и поболеть за них могли все желающие», — рассказала заместитель председателя правительства Ярославской области Вера Даргель.
Уточним, «Демино» — лыжно-биатлонный комплекс. На его трассе часто проходят подобные состязания, так как она рельефная, с подъемами и на ней много возможностей сделать круги разной протяженности. Для Ярославской области серебряную медаль в общем зачете среди женщин завоевала мастер спорта международного класса Светлана Николаева.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.