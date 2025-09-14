Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области из-за ландшафтного пожара перекрыли трассу на Азов

Из-за ландшафтного пожара в Азов временно можно доехать через Кулешовку.

Источник: Комсомольская правда

Крупный ландшафтный пожар стал причиной временного перекрытия автодороги «Ростов-на-Дону — Азов». Ограничение движения введено на участке с 1-го по 17-й километр, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Причиной перекрытия трассы послужили сильное задымление и ограниченная видимость, создающие угрозу безопасности дорожного движения. На месте работают экстренные службы.

Для объезда закрытого участка автомобилистам рекомендуется использовать старую дорогу через хутор Кулешовка. В ГАИ призывают водителей заранее учитывать эту информацию при построении маршрута, строго соблюдать требования дорожных знаков и проявлять повышенную внимательность.

По последним данным МЧС России, возгорание на площади 1500 квадратных метров было локализовано в 16:05. В тушении пожара задействованы 40 человек личного состава и 15 единиц специальной техники.

Подпишись на нас в Telegram.