В Ростовской области из-за ландшафтного пожара перекрыли трассу на Азов

Крупный ландшафтный пожар стал причиной временного перекрытия автодороги «Ростов-на-Дону — Азов». Ограничение движения введено на участке с 1-го по 17-й километр, сообщает региональная Госавтоинспекция.
Причиной перекрытия трассы послужили сильное задымление и ограниченная видимость, создающие угрозу безопасности дорожного движения. На месте работают экстренные службы.
Для объезда закрытого участка автомобилистам рекомендуется использовать старую дорогу через хутор Кулешовка. В ГАИ призывают водителей заранее учитывать эту информацию при построении маршрута, строго соблюдать требования дорожных знаков и проявлять повышенную внимательность.
По последним данным МЧС России, возгорание на площади 1500 квадратных метров было локализовано в 16:05. В тушении пожара задействованы 40 человек личного состава и 15 единиц специальной техники.
Подпишись на нас в Telegram.