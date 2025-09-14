По итогам недели самую большую зарплату в Уфе предлагают водителю

По итогам уходящей недели самой высокооплачиваемой вакансией в Уфе стал водитель. Зарплаты опубликовали в Центре занятости.
По предоставленным данным, водителю категории Е предлагают зарплату от 140 тысяч до 220 тысяч рублей. Начальнику строительно-монтажного участка предлагают от 180 до 200 тысяч рублей.
Директору по развитию будут предлагать 150 тысяч рублей, инженеру — 110 тысяч рублей. Инженеру-механику — от 104 тысяч рублей.
