По итогам недели самую большую зарплату в Уфе предлагают водителю

Центр занятости опубликовали самые оплачиваемые вакансии.

Источник: Комсомольская правда

По итогам уходящей недели самой высокооплачиваемой вакансией в Уфе стал водитель. Зарплаты опубликовали в Центре занятости.

По предоставленным данным, водителю категории Е предлагают зарплату от 140 тысяч до 220 тысяч рублей. Начальнику строительно-монтажного участка предлагают от 180 до 200 тысяч рублей.

Директору по развитию будут предлагать 150 тысяч рублей, инженеру — 110 тысяч рублей. Инженеру-механику — от 104 тысяч рублей.

