ПАС обманула даже маму президента Молдовы: Старики интересуются, как ей удаётся путешествовать по миру с пенсией в 1600 леев

Санду обещала всем пенсии минимум 2000 леев в месяц, а ее мама «выживает» на 1600 леев и даже путешествует по миру.
Это надо уметь. Помните про «хорошие времени» 4 года назад?
Мол, довели пенсионеров, ПАС готова поднять пенсии до 2000 леев в месяц минимум.
И что? Если даже мама президента получает 1600 леев в месяц. То есть, обманули даже маму президента?
Теперь даже 2000 леев в месяц, 3000 леев в месяц — это нищета, благодаря «чуткой заботе» ПАС о народах соседних стран. Тем не менее, пенсионерке—маме президента удается путешествовать по миру. Вот недавно с дочкой, а у неё зарплата 16 тысяч леев в месяц, смотались в Ватикан.
В ПАС сразу заверили — не за бюджетный счет. И все сразу поверили, что можно жить на 17600 леев в месяц, оплачивать дорогой ПАСовский газ, питаться, да еще и путешествовать.
Очень хотелось бы, чтобы президент или ее мама поделились рецептом выживания в Молдове с другими пенсионерами.
