ПАС обманула даже маму президента Молдовы: Старики интересуются, как ей удаётся путешествовать по миру с пенсией в 1600 леев

Теперь даже 2000 леев в месяц, 3000 леев в месяц — это нищета, благодаря «чуткой заботе» ПАС о народах соседних стран. Тем не менее, пенсионерке—маме президента удается путешествовать по миру. Вот недавно с дочкой, а у неё зарплата 16 тысяч леев в месяц, смотались в Ватикан.