Школьница из-под Пинска с плакатом встречает все поезда уже несколько лет

Школьница из-под Пинска встречает плакатом «Доброго пути» все проходящие мимо поезда.

Источник: Комсомольская правда

В агрогородке Молотковичи, что в Пинском районе на железнодорожной линии Пинск — Брест, живет девочка Саша, которая на протяжении последних нескольких лет встречает все поезда, рассказал телеграм-канал Барановичского отделения Белорусской железной дороги.

Эту девочку с плакатом «Доброго пути» знают все локомотивные бригады, разъездные билетные кассиры и люди, которые часто ездят по маршруту Брест-Лунинец-Брест.

Мама девочки рассказала, что, когда Саша собралась в оздоровительный лагерь, она переживала, как же будут поезда без нее. Мама успокоила, что что-то придумает. Когда девочка уехала, ее родители прибили к плакату «Доброго пути» два колышка и, когда были дома, выставляли его перед приходом поездов. Так и вышли из положения, и традиция не прервалась.

