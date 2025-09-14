Школьница из-под Пинска с плакатом встречает все поезда уже несколько лет

В агрогородке Молотковичи, что в Пинском районе на железнодорожной линии Пинск — Брест, живет девочка Саша, которая на протяжении последних нескольких лет встречает все поезда, рассказал телеграм-канал Барановичского отделения Белорусской железной дороги.
Эту девочку с плакатом «Доброго пути» знают все локомотивные бригады, разъездные билетные кассиры и люди, которые часто ездят по маршруту Брест-Лунинец-Брест.
Мама девочки рассказала, что, когда Саша собралась в оздоровительный лагерь, она переживала, как же будут поезда без нее. Мама успокоила, что что-то придумает. Когда девочка уехала, ее родители прибили к плакату «Доброго пути» два колышка и, когда были дома, выставляли его перед приходом поездов. Так и вышли из положения, и традиция не прервалась.
