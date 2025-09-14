Ричмонд
В Ростовской области из-за ландшафтного пожара сгорела баня

В Ростовской области пожарные не позволили ландшафтному пожару перекинуться на дома.

Источник: Комсомольская правда

Баня на улице Береговой в селе Кулешовка Азовского района сгорела в результате масштабного ландшафтного пожара. Об этом сообщили в главке МЧС России по Ростовской области.

Возгорание сухостоя на северной окраине села произошло 14 сентября около полудня. Сильный ветер значительно осложнил работу пожарных расчетов, способствуя быстрому распространению огня. В результате стихии огнем была повреждена баня на приусадебном участке.

Благодаря оперативным и слаженным действиям огнеборцев распространение пожара на близлежащие жилые дома было предотвращено. Как подчеркивают в МЧС, ни один жилой дом не пострадал.

К 16:05 пожарным удалось локализовать возгорание на площади 1500 квадратных метров. В ликвидации огня задействовано 40 человек личного состава и 15 единиц специальной техники.

В настоящее время проводятся работы по полной ликвидации возгорания.

