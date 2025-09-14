В микрорайоне Опытной Станции в Липецке обновили две улицы

В начале ремонта рабочие полностью убрали старое дорожное покрытие, после чего уложили два слоя нового. На улице Просторной также установили новые бордюры и заасфальтировали пешеходные дорожки. Общая протяженность двух объектов — около километра. Уточним, что в планах на этот год работы еще на двух улицах: Раздольной и участке Новой. Там специалистам предстоит выполнить аналогичные работы.