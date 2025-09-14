В микрорайоне Опытной Станции в Липецке обновили две улицы

Улицы Лучистую и Просторную в микрорайоне Опытной Станции в Липецке отремонтировали при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном проектном офисе областной администрации.
В начале ремонта рабочие полностью убрали старое дорожное покрытие, после чего уложили два слоя нового. На улице Просторной также установили новые бордюры и заасфальтировали пешеходные дорожки. Общая протяженность двух объектов — около километра. Уточним, что в планах на этот год работы еще на двух улицах: Раздольной и участке Новой. Там специалистам предстоит выполнить аналогичные работы.
«Ремонт этих четырех улиц был запланирован на прошлый год, однако начинать его, не решив проблему подтоплений улиц, было нецелесообразно. Поэтому дали возможность специалистам сначала устроить систему водоотвода и только после этого начали дорожные работы», — уточнили в управлении главного смотрителя города Липецка.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.