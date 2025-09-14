Умер актёр из «Тайн следствия» Дмитрий Лагачев

Дмитрий Лагачев родился 28 ноября 1968 года. Окончил ЛГИТМиК в 1993 году и в 1992 году был принят в труппу Театра юного зрителя им. А. А. Брянцева, где за годы работы сыграл более 40 ролей. В 2005 году ему было присвоено звание заслуженного артиста России.