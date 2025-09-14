В Воронеже открыли движение по улице Свободы

В своем телеграм-канале мэр Сергей Петрин сообщил, что горожане могут поделиться своим мнением о пешеходном переходе у школы № 45, которая расположена здесь. В начале следующей недели специалисты мэрии приступят к сбору и анализу комментариев, а затем примут окончательное решение.