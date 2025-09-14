Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Воронеже открыли движение по улице Свободы

Параллельно еще продолжается благоустройство прилегающей территории.

Источник: мэрия Воронежа

В Воронеже открыли движение по улице Свободы, где завершилась масштабная реконструкция. Автомобилисты могут вернуться к привычному маршруту, тем временем как рабочие продолжат благоустройство прилегающих территорий. Эти работы не будут препятствовать автотрафику.

В своем телеграм-канале мэр Сергей Петрин сообщил, что горожане могут поделиться своим мнением о пешеходном переходе у школы № 45, которая расположена здесь. В начале следующей недели специалисты мэрии приступят к сбору и анализу комментариев, а затем примут окончательное решение.