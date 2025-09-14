В Башкирии построят центр реабилитации для людей с инвалидностью

Многофункциональный комплекс для реабилитации людей с инвалидностью и участников специальной военной операции (СВО) построят в Уфе, сообщили в Министерстве семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан. Комплексная реабилитация, завершающаяся трудоустройством, является частью нацпроекта «Кадры».
Центр будет представлять собой несколько зданий, включающих медицинский и социальный центры, гостиницу и спортивную часть.
«Такой центр необходим в республике для полноценной поддержки ветеранов специальной военной операции при возвращении к мирной жизни. Услуги комплексной реабилитации ежегодно смогут получать свыше 5 тыс. человек, в том числе не менее 1 тыс. участников СВО», — рассказала министр семьи, труда и социальной защиты населения региона Ленара Иванова.
Проект реализуется на средства инвесторов, общий объем инвестиций составит 1,2 млрд рублей. Соглашение о сотрудничестве между республикой и АНО «Территория сильных людей» было подписано 11 сентября на Форуме социальных инноваций регионов в Москве. Документ описывает сотрудничество в ходе строительства центра, а также реабилитации и ресоциализации участников СВО и молодых людей с инвалидностью.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.