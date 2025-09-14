В городе Кунгуре в Прикамье после капремонта открыли Иренский мост

Иренский мост в городе Кунгуре в Пермском крае отремонтировали по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Открытие объекта состоялось 10 сентября, сообщили в управлении внутренней политики и общественной безопасности администрации Кунгурского муниципального округа.
Первоначально на участке демонтировали старый мост и все его коммуникации. Рабочие провели переустройство газопровода и водопровода, установили новые опоры и балки. Далее уже смонтировали освещение и архитектурную подсветку, а также обустроили тротуары и нанесли разметку.
Во время церемонии открытия моста по нему первыми проехали грузовые машины и ретроавтомобили. За ними проследовали лыжероллеры, самокатчики, юные инспектора дорожного движения, а в конце переправу преодолели местные жители.
Ремонт стартовал 2 сентября 2024 года. Работы завершились на полгода раньше намеченного срока.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.