В городе Кунгуре в Прикамье после капремонта открыли Иренский мост

Работы завершились на полгода раньше намеченного срока.

Источник: Национальные проекты России

Иренский мост в городе Кунгуре в Пермском крае отремонтировали по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Открытие объекта состоялось 10 сентября, сообщили в управлении внутренней политики и общественной безопасности администрации Кунгурского муниципального округа.

Первоначально на участке демонтировали старый мост и все его коммуникации. Рабочие провели переустройство газопровода и водопровода, установили новые опоры и балки. Далее уже смонтировали освещение и архитектурную подсветку, а также обустроили тротуары и нанесли разметку.

Во время церемонии открытия моста по нему первыми проехали грузовые машины и ретроавтомобили. За ними проследовали лыжероллеры, самокатчики, юные инспектора дорожного движения, а в конце переправу преодолели местные жители.

Ремонт стартовал 2 сентября 2024 года. Работы завершились на полгода раньше намеченного срока.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.