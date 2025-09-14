Ричмонд
До конца 2026 года в подмосковном Ступине отремонтируют стадион «Металлург»

В футбольных секциях занимаются около 440 юных спортсменов.

Стадион «Металлург» на улице Чайковского в городе Ступине Московской области будет отремонтирован по государственной программе «Спорт России». Об этом сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона.

Проект обновления стадиона включает демонтаж существующих трибун и мачт освещения. Планируется сделать современное футбольное поле с искусственным покрытием и легкоатлетический сектор площадью 3 тыс. кв. м, а также зрительские трибуны.

Реконструкция также затронет волейбольную и хоккейную площадки и поле для мини-футбола площадью 2,2 тыс. кв. м. Также в ходе капремонта благоустроят прилегающую территорию и завезут новую мебель. Уточним, что в футбольных секциях занимаются около 440 юных спортсменов. Завершить работы планируется до конца 2026 года.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.