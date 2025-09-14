На озере Тургояк в Челябинской области собрали более 160 мешков мусора

Всероссийская акция «Вода России» прошла в зоне озера Тургояк Челябинской области, что соответствует целям нацпроекта «Экологическое благополучие». Добровольцы вывезли более 160 мешков мусора, сообщили в министерстве экологии региона.
Сотрудники минэкологии региона и учреждения «Особо охраняемые природные территории Челябинской области» вместе с волонтерами «ЭкоДозор-74» провели уборку прибрежной территории в первые выходные сентября. Она прошла на поляне, известной под названием «Черника», — популярном месте отдыха среди жителей и гостей региона. Уточняется, что полтора месяца назад с этой же территории вывезли 150 мешков отходов.
В Министерстве экологии Челябинской области напомнили, что несанкционированный сброс отходов является административным правонарушением и предусматривает штраф для физических лиц от 3 тыс. до 4 тыс. рублей, должностных — от 15 тыс. до 20 тыс. рублей, юридических — от 300 тыс. до 500 тыс. рублей.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.