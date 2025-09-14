Санавиация Калужской области совершила 80-й вылет с начала года

Санитарная авиация Калужской области 9 сентября совершила 80-й вылет с начала года, сообщили в министерстве здравоохранения региона. Развитие санавиации соответствует целям нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
Медики оказали помощь двум детям в возрасте 1 года и 5 лет, попавшим в аварию в Боровском районе около деревни Тишнево. Для срочной эвакуации был привлечен экипаж вертолета «Ансат» Национальной службы санитарной авиации (НССА) «Ростеха», созданной в 2017 году.
За восемь лет география авиационных работ НССА увеличилась в 16 раз. Сегодня бесплатную экстренную медицинскую помощь с использованием вертолетов могут получить россияне, проживающие в регионах от Мурманской области до Камчатского края. Службу возродили и в Калужской области.
Каждое воздушное судно санитарной авиации оснащено медицинским оборудованием для оказания экстренной помощи. На борту есть дефибрилляторы, аппараты ЭКГ, искусственной вентиляции легких, средства иммобилизации при травмах, электронная система для дозированного введения лекарственных препаратов. Для перевозки малышей есть кувезы — специальные инкубаторы с автоматической подачей кислорода и поддержкой оптимальной температуры.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.