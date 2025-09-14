В Алексине Тульской области обновили проезжую часть на двух улицах

На улицах Советской и Радбужской в Алексине Тульской области провели ремонт улиц по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в «Тулаавтодоре».
На участках общей протяженностью более 1 км было полностью заменено дорожное покрытие, установлены новые бордюры и дорожные знаки. Для повышения безопасности на участках с интенсивным пешеходным движением появились искусственные дорожные неровности и металлические ограждения. Также обновили дорожную разметку.
На улице Советской расположены художественно-краеведческий музей, церковь Николая Чудотворца, детский сад № 1, а также сквер «Ратной славы». Улица Радбужская является одной из самых загруженных, так как это объездная магистраль. Она ведет к центральной районной больнице, библиотеке и детскому саду.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.