Тематические «Тройки» выпущены в честь открытия нового участка Троицкой линии

На картах изобразили новые станции, среди которых: «Крымская», «Академическая», «Вавиловская», «ЗИЛ». Отдельную «Тройку» мы посвятили изображению всех станций линии со схемы метро. Карты выпускаются в виде подарочного набора-конверта. Купить карты можно: на стойках «Живое общение», во флагманских магазинах метро на станциях «Маяковская» и «Трубная», в интернет-магазине, на маркетплейсах: Яндекс Маркет, OZON, Wildberries.