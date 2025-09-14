Ричмонд
Тематические «Тройки» выпущены в честь открытия нового участка Троицкой линии

Тематические карты «Тройка» выпущены в честь открытия нового участка Троицкой линии. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Источник: Агентство «Москва»

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем развивать Троицкую линию метро, которая станет одной из самых протяженных в столице. Серия тематических карт “Тройка” рассказывает об архитектуре новых станций и станет памятным сувениром для пассажиров», — приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

На картах изобразили новые станции, среди которых: «Крымская», «Академическая», «Вавиловская», «ЗИЛ». Отдельную «Тройку» мы посвятили изображению всех станций линии со схемы метро. Карты выпускаются в виде подарочного набора-конверта. Купить карты можно: на стойках «Живое общение», во флагманских магазинах метро на станциях «Маяковская» и «Трубная», в интернет-магазине, на маркетплейсах: Яндекс Маркет, OZON, Wildberries.

Ранее «Радио 1» сообщало, что глава Серпухова осмотрел работы по созданию пешеходной зоны на ул. Новая.

