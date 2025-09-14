В деревне Большое Гришкино Тверской области пройдет этап «Кросса нации»

Жители, имеющие подтвержденную учетную запись на портале «Госуслуги», могут подать заявку на участие в забегах. Принять участие в них можно только при наличии разрешения врача. Комиссия по допуску будет работать 18 и 19 сентября с 10:00 до 17:00 в областном комитете по физической культуре и спорту в Твери по ул. Горького, 97, а также на месте проведения соревнований 20 сентября с 09:30 до 11:30.