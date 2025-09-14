В деревне Большое Гришкино Тверской области пройдет этап «Кросса нации»

Региональный этап всероссийского «Кросса нации» пройдет в деревне Большое Гришкино Калининского округа Тверской области 20 сентября на лыжной базе по госпрограмме «Спорт России». Об этом сообщили в аппарате правительства региона.
В программе соревнований — детские и семейные забеги на дистанцию 1 км. Юношам и девушкам предлагают пробежать 2,5 и 5 км, мужчинам и женщинам — 5 км.
Жители, имеющие подтвержденную учетную запись на портале «Госуслуги», могут подать заявку на участие в забегах. Принять участие в них можно только при наличии разрешения врача. Комиссия по допуску будет работать 18 и 19 сентября с 10:00 до 17:00 в областном комитете по физической культуре и спорту в Твери по ул. Горького, 97, а также на месте проведения соревнований 20 сентября с 09:30 до 11:30.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.