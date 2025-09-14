Ричмонд
«Белкоммунмаш» заявил о выпуске пригородного электробуса

«Белкоммунмаш» выпустит пригородный электробус.

Источник: Комсомольская правда

Заместитель генерального директора по маркетингу и продажам «БКМ Холдинг» Александр Казакевич заявил в интервью телеканалу «Первый информационный» о выпуске пригородного электробуса.

По словам спикера, данный вид электробуса станет новым как для предприятия, так и для всей отрасли. Казакевич назвал проект пилотным.

«Есть потребитель, в адрес которого пойдут первые машины. Это, по сути, откроет нам путь в новую категорию транспортных средств», — сказал замгендиректора.

