«Белкоммунмаш» заявил о выпуске пригородного электробуса

Заместитель генерального директора по маркетингу и продажам «БКМ Холдинг» Александр Казакевич заявил в интервью телеканалу «Первый информационный» о выпуске пригородного электробуса.
По словам спикера, данный вид электробуса станет новым как для предприятия, так и для всей отрасли. Казакевич назвал проект пилотным.
«Есть потребитель, в адрес которого пойдут первые машины. Это, по сути, откроет нам путь в новую категорию транспортных средств», — сказал замгендиректора.
