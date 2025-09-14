В станице Новопокровской на Кубани провели ремонт в парке 30-летия Победы

Парк 30-летия Победы в станице Новопокровской в Краснодарском крае открылся после реконструкции, проведенной по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в администрации муниципального образования.
Работы стартовали еще в 2022 году. Ранее на территории парка проложили пешеходные зоны, провели озеленение и построили две современные детские площадки общей площадью более 2 тыс. кв. м.
В этом году рабочие заменили плитку на площади 4,5 тыс. кв. м. Они также установили новые скамейки и урны, современные энергосберегающие светильники.
«Парк заметно преобразился и стал местом притяжения для жителей всех возрастов. Это результат нашей общей работы», — отметил глава муниципального образования Новопокровский район Александр Свитенко.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.