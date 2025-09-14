Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Тульской области отремонтировали 9 километров дороги Чернь — Медведки

На участках обновили покрытие, укрепили обочины, восстановили съезды и нанесли разметку.

Специалисты улучшили 9 километров автомобильной дороги регионального значения Чернь — Медведки в Тульской области. Ремонт провели по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в «Тулаавтодоре».

Работы выполняли с апреля по сентябрь 2025 года. На двух участках полностью обновили дорожное покрытие и укрепили обочины щебнем. Кроме этого, строители восстановили четыре съезда и одну остановку общественного транспорта, нанесли разметку.

Напомним, что в 2023—2024 годах на трассе также проводили ремонт. За два года в порядок привели 18 км. Уточним, автодорога Чернь — Медведки играет ключевую роль в транспортной системе региона, обеспечивая связь между федеральными трассами М-2 «Крым» и М-4 «Дон».

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.