В Тульской области отремонтировали 9 километров дороги Чернь — Медведки

Специалисты улучшили 9 километров автомобильной дороги регионального значения Чернь — Медведки в Тульской области. Ремонт провели по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в «Тулаавтодоре».
Работы выполняли с апреля по сентябрь 2025 года. На двух участках полностью обновили дорожное покрытие и укрепили обочины щебнем. Кроме этого, строители восстановили четыре съезда и одну остановку общественного транспорта, нанесли разметку.
Напомним, что в 2023—2024 годах на трассе также проводили ремонт. За два года в порядок привели 18 км. Уточним, автодорога Чернь — Медведки играет ключевую роль в транспортной системе региона, обеспечивая связь между федеральными трассами М-2 «Крым» и М-4 «Дон».
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.