В Нижегородской области школьники выпустили мальков стерляди в Оку

Ребятам также рассказали, как маленькие рыбки содержатся и питаются до выпуска в природу. После ученики сами выпустили в Оку часть мальков. Дети с интересом понаблюдали, как рыбка адаптируется в водоеме, отплывает от берега и постепенно уходит на глубину. На память об участии в акции юные аграрии получили книги о редких животных, живущих на территории страны. Уточним, стерлядь также включена в Красную книгу России.