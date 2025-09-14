В Нижегородской области школьники выпустили мальков стерляди в Оку

Ученики агрокласса школы № 7 в городе Павлове Нижегородской области выпустили в реку Оку 25 тысяч мальков стерляди. Мероприятие организовали в поддержку нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в пресс-службе правительства региона.
Вначале школьники вместе с заместителем председателя Нижегородского областного отделения Всероссийского общества охраны природы Дмитрием Архиповым взяли пробы воды и провели химический анализ. Нужно было удостовериться, что уровень pH и содержание железа и других микроэлементов в реке находятся в пределах нормы.
Ребятам также рассказали, как маленькие рыбки содержатся и питаются до выпуска в природу. После ученики сами выпустили в Оку часть мальков. Дети с интересом понаблюдали, как рыбка адаптируется в водоеме, отплывает от берега и постепенно уходит на глубину. На память об участии в акции юные аграрии получили книги о редких животных, живущих на территории страны. Уточним, стерлядь также включена в Красную книгу России.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.