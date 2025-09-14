Какая погода будет в Казахстане 15 сентября

Под влиянием отрога северо-западного антициклона на остальной территории Казахстана ожидается погода без осадков. По республике прогнозируется усиление ветра, в ночные и утренние часы — туманы.
Ночью на востоке, в центре Абайской, на западе Акмолинской, на западе, юге Северо-Казахстанской, на севере, востоке Карагандинской, на западе, севере Павлодарской, на севере, востоке Восточно-Казахстанской областей ожидаются заморозки 1−3 градуса.
Ночью на востоке Костанайской области на поверхности почвы ожидаются заморозки 1 градус.
На севере, востоке Жетысуской, на юго-востоке Алматинской, на востоке Западно-Казахстанской, на западе Атырауской, на западе, в центре Актюбинской, на юге, востоке Магистауской областей ожидается высокая пожарная опасность.
В Алматинской, Туркестанской, Кызылординской, Атырауской, Жамбылской, Жетысуской областях, на юге Улытауской, на северо-западе, северо-востоке, юго-востоке Мангыстауской, на западе, юге Западно-Казахстанской, на юго-западе Костанайской, на юге Карагандинской, на востоке Актюбинской областей ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
Погода в мегаполисах.
Астана: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, северный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 3−5, днем 14−16 тепла.
Алматы: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью 12−14, днем 23−25 тепла.
Шымкент: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер северо-западный 8−13, порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 14−16, днем 23−25 тепла.