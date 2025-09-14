Леса в одной из областей Беларуси полностью закрыты для посещения

МИНСК, 14 сен — Sputnink. Запрет на посещение лесов действует во всех районах Гомельской области, следует из интерактивной карты Минлесхоза.
При этом в Брестской и Гродненской все леса полностью открыты. Еще в трех областях Беларуси ситуация не такая однозначная.
Так, в Витебской области открыты леса в Поставском районе, полностью закрыты в Бешенковичском, Витебском, Лепельском, Лиозненском, Полоцком, Толочинском, Ушачском, Чашникском, Шумилинском, в остальных районах действуют ограничения.
В Минской области можно без проблем посещать леса в Вилейском, Воложинском и Молодечненском районах. Запреты введены в Борисовском, Дзержинском, Минском и Смолевичском, в остальных районах действуют ограничения.
Что касается Могилевской области, то за исключением Шкловского района, где введены ограничения, на всей ее территории леса посещать запрещено.
В период ограничений запрещено разжигать костры в лесах, проводить турслеты, школьные экскурсии и другие массовые мероприятия, заезжать на машинах.
Нарушителям запретов грозит штраф — до 12 базовых величин (504 рубля). Если нарушение стало причиной серьезного пожара (была уничтожена или повреждена часть леса), штраф может доходить до 30 базовых (1260 рублей).