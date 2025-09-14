В Бахчисарайском районе Крыма пройдет показ инклюзивной одежды

Показ одежды для людей с инвалидностью, созданной выпускниками образовательного проекта центра «Мой бизнес», состоится 20 сентября в селе Соколином Бахчисарайского района Республики Крым по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в министерстве экономического развития региона.
Мероприятие пройдет во время Бельбекской ярмарки в ходе проекта «Мода народов Крыма». Начало запланировано на 14:00 на пространстве «Пания Парк» на пересечении улиц Ялтинской и Титова. Вход свободный.
Специально для этого показа десять крымских дизайнеров и модельеров сшили по два изделия с учетом пожеланий людей с инвалидностью. Многие вещи дополнены этническими аксессуарами.
Центр «Мой бизнес» также организует еще два образовательных курса. Участвующие в них швеи будут создавать одежду для людей, передвигающихся на колясках, а также для детей с инвалидностью.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.