Детям из Гатчинского района Ленобласти рассказали о свойствах почвы

В ходе урока юные исследователи узнали, что почва представляет собой сложную экосистему, состоящую из множества компонентов. Среди них — вода, воздух и микроорганизмы. Во время занятия ребята также провели эксперименты. На практике они увидели, как почва способна удерживать влагу, темнеть после полива и быть средой обитания для живых существ.