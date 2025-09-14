Детям из Гатчинского района Ленобласти рассказали о свойствах почвы

Ученицы агротехнического класса Большеколпанской школы в Гатчинском районе Ленинградской области провели для детей мастер-класс, посвященный свойствам почвы. Занятие было организовано по нацпроекту «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в агентстве по обеспечению деятельности агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса региона.
В ходе урока юные исследователи узнали, что почва представляет собой сложную экосистему, состоящую из множества компонентов. Среди них — вода, воздух и микроорганизмы. Во время занятия ребята также провели эксперименты. На практике они увидели, как почва способна удерживать влагу, темнеть после полива и быть средой обитания для живых существ.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.