Умер актер дубляжа Дмитрий Лагачев

Лагачев родился 28 ноября 1968 года, окончил ЛГИТМиК в 1993 году, в 1992 году был принят в труппу Театра Юного Зрителя им. А. А. Брянцева. За годы работы в театре сыграл более 40 ролей. Он сыграл эпизодические роли в телесериалах «Тайны следствия», «Морские дьяволы», озвучивал мультипликационных персонажей в мультфильмах про Винни Пуха, «Тайна Коко», а также героев в фильмах «Хроники Нарнии», «Пираты Карибского моря», «Мулан».