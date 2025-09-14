Ричмонд
Умер актер дубляжа Дмитрий Лагачев

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Актер дубляжа, подаривший голос льву Аслану во франшизе «Хроники Нарнии» и ослику Иа-Иа в мультфильмах о Винни-Пухе киностудии «Дисней», заслуженный артист РФ Дмитрий Лагачев умер в возрасте 56 лет, сообщила актриса петербургского театра «Мастерская» Кристина Шаманиди-Бойцова.

Источник: СПбГУП

«Тринадцатого сентября 2025 года ушел из жизни Заслуженный артист РФ Лагачев Дмитрий Анатольевич», — написала она на своей странице ВКонтакте.

Лагачев родился 28 ноября 1968 года, окончил ЛГИТМиК в 1993 году, в 1992 году был принят в труппу Театра Юного Зрителя им. А. А. Брянцева. За годы работы в театре сыграл более 40 ролей. Он сыграл эпизодические роли в телесериалах «Тайны следствия», «Морские дьяволы», озвучивал мультипликационных персонажей в мультфильмах про Винни Пуха, «Тайна Коко», а также героев в фильмах «Хроники Нарнии», «Пираты Карибского моря», «Мулан».