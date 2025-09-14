Ричмонд
В Карелии запустят больше автобусов между Сегежей и поселком Надвоицы

А в 2026 году в регионе по этому же маршруту будет курсировать пригородный поезд.

Между городом Сегежей и поселком Надвоицы в Карелии с 1 октября число автобусных рейсов увеличится с трех до пяти в день. Запуск новых маршрутов общественного транспорта является одной из целей нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в пресс-службе главы региона и его администрации.

Отмечается, что проезд для студентов «Северного колледжа» будет стоить на 50% дешевле. Кроме того, в 2026 году в регионе планируют запустить пригородный поезд по маршруту Сегежа — Надвоицы. Он будет курсировать с 1 мая по 30 сентября.

Уточним, в настоящее время в регионе выполняют три рейса в день по маршруту № 102 г. Сегежа — пгт Надвоицы — д. Каменный Бор. С августа этого года на данном направлении работает автобус на 35 посадочных мест. При этом его общая вместимость — 50 пассажиров.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.