В Рязанской области открыли завод по производству лечебного питания

«У нас сейчас на рынке около 80% энтерального питания — иностранного производства. А завод, запущенный в нашем регионе, позволит эту ситуацию кардинально изменить и обеспечить пациентов современным лечебным питанием по всей стране. Это еще сотни рабочих мест и единственное в своем роде отечественное производство, где используются российские научные разработки», — сказал глава региона Павел Малков.