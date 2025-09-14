В Рязанской области открыли завод по производству лечебного питания

Инновационный завод по производству линейки специализированного питания, в том числе энтерального, открыли в Новомичуринске по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Рязанской области.
«У нас сейчас на рынке около 80% энтерального питания — иностранного производства. А завод, запущенный в нашем регионе, позволит эту ситуацию кардинально изменить и обеспечить пациентов современным лечебным питанием по всей стране. Это еще сотни рабочих мест и единственное в своем роде отечественное производство, где используются российские научные разработки», — сказал глава региона Павел Малков.
О создании производства договорились в этом году на Петербургском международном экономическом форуме. Соглашение подписали губернатор области Павел Малков и президент компании «ЛЕОВИТ» Татьяна Пилат. Завод оснащен современным оборудованием. Благодаря этому на предприятии будут производить продукты, отвечающие международным стандартам безопасности и качества.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.