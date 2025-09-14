В Челябинске отремонтировали участок Троицкого тракта

Участок Троицкого тракта от трассы «Меридиан» до границы Челябинска протяженностью более 5 км отремонтировали по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в комитете дорожного хозяйства города.
Рабочие сняли старое покрытие и уложили новый асфальт. Особое внимание они уделили выравниванию дорожного полотна и восстановлению разметки. Также были приведены в порядок участки обочин и отремонтированы дождеприемные решетки. На отдельных участках заменили бордюрные камни. Также там установили ограждения и дорожные знаки.
Этот тракт играет важную роль в транспортной системе города. Он является связующей артерией между районами и центром Челябинска. Кроме того, тракт обеспечивает выезд на федеральную трассу Троицкого направления на юге. Вдоль него расположены промышленные предприятия и торговые комплексы, проходят маршруты общественного транспорта.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.