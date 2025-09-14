В селе Старый Буян Самарской области обновили игровую площадку для детей

Игровую площадку для детей с ограниченными возможностями здоровья отремонтировали в школе-интернате в селе Старый Буян в Самарской области по нацпроекту «Молодежь и дети». Об этом сообщили в министерстве образования региона.
Капитальный ремонт был проведен в летний период. На площадке оборудовали универсальный спортивный городок. Там, в частности, установили уличные тренажеры и качели. Также специалисты построили удобную беседку, смонтировали теневой навес, уложили травмобезопасное покрытие.
Подчеркивается, что пространство разделено на зоны по возрастному принципу. Так, «Волшебный городок» с горками предназначен для малышей, веревочные лестницы подходят для детей из средней школы, а турники подготовили для ребят постарше. Появление этой площадки особенно важно для местных жителей. Это связано с тем, что в данной школе у более чем 70% учеников есть инвалидность.
«Теперь у нас есть уникальная возможность проводить уроки адаптивной физкультуры на современной и безопасной площадке. Разнообразие оборудования позволяет работать с разными возрастными группами и учитывать индивидуальные особенности каждого ребенка», — поделилась впечатлениями учитель адаптивной физкультуры Надежда Кротова.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.