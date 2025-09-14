Ричмонд
За день два крупных ландшафтных пожара вспыхнули в Ростовской области

Из-за ураганного ветра в Ростовской области произошли два крупных ландшафтных пожара.

Источник: Комсомольская правда

Два крупных ландшафтных пожара вспыхнули 14 сентября в Ростовской области в сложных погодных условиях. Об этом сообщает региональный главк МЧС России.

Первый пожар произошел днем в Волгодонске. Сообщение о возгорании травы по адресу ул. Гаражная, 2 поступило в 11:18. Огнем было охвачено 900 квадратных метров. На месте работали четыре автоцистерны и 16 человек личного состава. Пожар был ликвидирован в 14:55.

Второй, более масштабный инцидент, произошел около полудня в Азовском районе, на северной окраине села Кулешовка. Здесь загорелся камыш на площади 1500 квадратных метров. Сильный ветер, порывы которого, по данным метеорологов, достигают 20 м/с, значительно осложняет работу огнеборцев.

В результате распространения огня на улице Береговой пострадала баня. www.rostov.kp.ru/online/news/6570229/ Однако благодаря слаженным действиям пожарных распространение огня на жилые дома было предотвращено.

К 16:05 пожар в Кулешовке был локализован на площади 1500 кв. метров. При этом его еще продолжают тушить. В борьбе с ним задействовано 40 человек и 15 единиц техники. По данным МЧС, ни один жилой дом не пострадал.

