Прокуроры возбудили более сотни дел за участие в нежелательных организациях

«За участие в деятельности подобных объединений в рассматриваемом периоде, в течение этого года, возбуждено свыше 130 дел об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.33 КоАП РФ (Участие в деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности)», — сказал он, выступая в информационном центре ЦИК.