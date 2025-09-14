В Татарстане отремонтировали участок трассы Казань — Салмачи — Куюки

Капитальный ремонт на участке трассы Казань — Салмачи — Куюки в Пестречинском районе Татарстана провели по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.
Длина отремонтированного участка составляет 2,8 км. Рабочие сняли там старое покрытие, затем нанесли выравнивающий слой. После этого они уложили асфальтобетон. При этом в верхний слой дорожного покрытия мастера добавили щебень и мастику.
Вдоль трассы специалисты смонтировали бордюры, обустроили съезды и укрепили обочины. Кроме того, были отремонтированы пять водопропускных труб. Также на участке установили 4 светофора, 156 дорожных знаков и 54 фонаря. Вдобавок ко всему специалисты смонтировали десять остановочных павильонов и нанесли разметку.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.