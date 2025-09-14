Рекордная явка на выборах губернатора Ростовской области превысила 56% к 18:00

Явка избирателей на выборах губернатора Ростовской области к 18:00 в день окончания голосования, 14 сентября, составила 56,42%. Эта цифра стала рекордной за всю историю региона, сообщили в областной избирательной комиссии.
По данным на 18:00, в выборах приняли участие 1 761 010 жителей области с учетом дистанционного электронного голосования (ДЭГ).
Нынешний показатель значительно превышает предыдущий рекорд, который был установлен в 2015 году и составлял 48,56%.
Председатель Облизбиркома Андрей Буров связал высокую активность избирателей с осознанным гражданским выбором.
— Чем больше граждан участвуют в выборах, тем легитимнее избранная власть, — отметил он. — Эта кампания показала, что жители области готовы своим голосом влиять на будущее региона.
Голосование на выборах губернатора Ростовской области проходило в течение трех дней — с 12 по 14 сентября. Избирательные участки закроются в 20:00.
