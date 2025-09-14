Скутерист пострадал в ДТП на проспекте Стачки в Ростове-на-Дону

ДТП случилось в 15:05 рядом с домом № 220 по проспекту Стачки. По данным ведомства, 48-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» двигался по внутридворовой территории и на перекрестке равнозначных дорог не уступил дорогу скутеру «Ямаха» под управлением 28-летнего мужчины, что привело к столкновению.