Скутерист пострадал в ДТП на проспекте Стачки в Ростове-на-Дону

В Ростове автомобиль не уступил дорогу скутеру и сбил его.

Источник: Комсомольская правда

Авария с пострадавшим произошла в воскресенье, 14 сентября, на проспекте Стачки в Ростове-на-Дону. По предварительной информации региональной Госавтоинспекции, в результате столкновения автомобиля и скутера пострадал водитель скутера.

ДТП случилось в 15:05 рядом с домом № 220 по проспекту Стачки. По данным ведомства, 48-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» двигался по внутридворовой территории и на перекрестке равнозначных дорог не уступил дорогу скутеру «Ямаха» под управлением 28-летнего мужчины, что привело к столкновению.

В результате аварии водитель скутера получил травмы. В настоящее время сотрудники полиции работают на месте происшествия, устанавливая все обстоятельства инцидента.

