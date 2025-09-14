Сильный смог и запах гари ощутили жители Краснодара

В Краснодаре жители сообщают о появлении смога и ощутимом запахе гари, распространившихся по различным районам города.
В настоящее время проводится работа по установлению причин задымления. В Главном управлении МЧС по Краснодарскому краю сообщили, что источник дыма находится за пределами региона.
Предположительно, причиной смога может быть перенос дыма от сжигания рисовой соломы с полей, расположенных в соседней республике Адыгея.
Несмотря на существующие ограничения, в регионе распространена практика сжигания остатков урожая, что зачастую приводит к ухудшению качества воздуха.
Официальных комментариев ведомств пока нет.