Сильный смог и запах гари ощутили жители Краснодара

Жители Краснодара пожаловались на смог в городе.

Источник: Комсомольская правда

В Краснодаре жители сообщают о появлении смога и ощутимом запахе гари, распространившихся по различным районам города.

В настоящее время проводится работа по установлению причин задымления. В Главном управлении МЧС по Краснодарскому краю сообщили, что источник дыма находится за пределами региона.

Предположительно, причиной смога может быть перенос дыма от сжигания рисовой соломы с полей, расположенных в соседней республике Адыгея.

Несмотря на существующие ограничения, в регионе распространена практика сжигания остатков урожая, что зачастую приводит к ухудшению качества воздуха.

Официальных комментариев ведомств пока нет.