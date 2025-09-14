Спортсмен с Кубани победил на чемпионате и первенстве России по дуатлону

Золотую медаль на чемпионате и первенстве России по дуатлону взял атлет из Белореченского района Краснодарского края. К состязаниям его готовили в соответствии с целями и задачами госпрограммы «Спорт России», сообщили в администрации муниципалитета.
Уточним, что соревнования прошли 6−7 сентября в Пензенской области. За победу боролись более 100 сильнейших дуатлонистов страны. Золотую медаль среди мужчин в спринте и эстафете завоевал воспитанник спортивной школы «Волна» Дмитрий Карпеев. Он продемонстрировал выдающуюся физическую форму и волю к победе.
«Победы наших воспитанников на всероссийском уровне — это лучшее доказательство того, что работа по развитию спортивной инфраструктуры и поддержке талантливых спортсменов в районе ведется в правильном направлении. Мы гордимся нашими ребятами и их тренерами, будем продолжать всесторонне поддерживать развитие дуатлона и других спортивных дисциплин в районе», — отметил начальник управления по физической культуре и спорту администрации Белореченского муниципального района Альберт Папазьян.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.