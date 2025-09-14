Спортсмен с Кубани победил на чемпионате и первенстве России по дуатлону

«Победы наших воспитанников на всероссийском уровне — это лучшее доказательство того, что работа по развитию спортивной инфраструктуры и поддержке талантливых спортсменов в районе ведется в правильном направлении. Мы гордимся нашими ребятами и их тренерами, будем продолжать всесторонне поддерживать развитие дуатлона и других спортивных дисциплин в районе», — отметил начальник управления по физической культуре и спорту администрации Белореченского муниципального района Альберт Папазьян.