Движение поездов на станции Семрино восстановили после ЧП с тепловозом

Октябрьская железная дорога (ОЖД) отчиталась о восстановлении движения поездов на станции Семрино в Ленобласти. Напомним, утром 14 сентября в районе сошел с рельсов тепловоз. При ЧП погиб машинист, которого зажало в кабине. Причины происшествия все еще устанавливаются, однако тем же утром в Лужском районе случился схожий инцидент — с путей сошел тепловоз с 15 цистернами, не исключается, что это могла быть диверсия.