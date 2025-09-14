Ричмонд
Движение поездов на станции Семрино восстановили после ЧП с тепловозом

Электрички идут с минимальным отклонением от графика.

Источник: Комсомольская правда

Октябрьская железная дорога (ОЖД) отчиталась о восстановлении движения поездов на станции Семрино в Ленобласти. Напомним, утром 14 сентября в районе сошел с рельсов тепловоз. При ЧП погиб машинист, которого зажало в кабине. Причины происшествия все еще устанавливаются, однако тем же утром в Лужском районе случился схожий инцидент — с путей сошел тепловоз с 15 цистернами, не исключается, что это могла быть диверсия.

В течение дня службы ликвидировали последствия аварий. Первым движение восстановили от Петербурга до Вырицы, а теперь и до Семрино. По данным ОЖД, электрички движутся с минимальным отклонением от графика.

— Изменится время отправления поезда № 83 Санкт-Петербург — Гомель. Поезд отправится с Витебского вокзала Петербурга 14 сентября в 17:45 (вместо отправления 14 сентября в 16:10), — предупредили в пресс-службе ОЖД.

Добавим, что пока поезда стояли в многочасовых пробках работали дополнительные междугородние автобусы, сесть на которые можно было на ж/д станциях.