Министерство ЖКХ заявило о сносе 185 ветхих и неиспользуемых жилых домов в Беларуси

Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Беларуси Андрей Ромашко заявил БелТА о сносе 185 ветхих и неиспользуемых жилых домов в рамках указа президента № 116.
Так, из запланированных 185 домов указанной категории за первое полугодие снесено 92. А темпы, говорит замминистра, в разы выше, чем в предыдущие годы. Напомним, согласно президентскому указу, местные исполнительные и распорядительные органы могут признавать жилые дома бесхозными и принимать решения по их продаже либо сносу. Это делается для улучшения состояния территорий.
Кстати, в Министерстве ЖКХ подсчитали, что в государственном жилфонде (без учета частного сектора) находится порядка пяти тысяч подобных жилых помещений.
«Это и квартиры в блокированных жилых домах, и одноквартирные дома, которых примерно 1,5 тысячи», — уточнил Андрей Ромашко.
Также замминистра добавили, что «до 2030 года стоит важная задача максимально снести неиспользуемый длительное время одноквартирный жилищный фонд, который фактически не востребован». Среди механизмов продажи таких объектов и реализация за одну базовую величину — это 42 рубля в 2025 году.
Тем временем белорусский риэлтор сказала, что сталинки простоят лет 150.
Также «Белкоммунмаш» заявил о выпуске пригородного электробуса.
А ядовитый паук-оса распространяется по Беларуси — он замечен под Минском.
Здесь же перспективы Минска по генеральному плану до 2030 года: что будет с хрущевками, жилье на месте бывших промзон, новые парки, какой частный сектор пойдет под снос.