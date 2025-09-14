Министерство ЖКХ заявило о сносе 185 ветхих и неиспользуемых жилых домов в Беларуси

Так, из запланированных 185 домов указанной категории за первое полугодие снесено 92. А темпы, говорит замминистра, в разы выше, чем в предыдущие годы. Напомним, согласно президентскому указу, местные исполнительные и распорядительные органы могут признавать жилые дома бесхозными и принимать решения по их продаже либо сносу. Это делается для улучшения состояния территорий.