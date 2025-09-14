Молодежь очистила берег реки Миасс в Челябинской области

Берег реки Миасс в Челябинской области очистили от мусора в ходе Всероссийской акции «Вода России», организованной при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в региональном министерстве экологии.
В субботнике приняли участие учащиеся Миасского геолого-разведочного колледжа. Они собрали 46 мешков с мусором.
«И педагоги, и студенты убеждены, что забота об окружающей среде — это ответственность каждого. По их словам, такие мероприятия прививают бережное отношение к природе, формируют активную гражданскую позицию и сплачивают коллектив», — добавили в министерстве.
Также в регионе состоялся экофестиваль «Чистые горы». Он собрал более 100 активистов из Кыштыма, Озерска, Челябинска, Верхнего Уфалея и даже Екатеринбурга. Участники мероприятия прошли вдоль береговой линии озера Аракуль и склонов шихана, собрав более 50 мешков с мусором. Подчеркивается, что фестиваль стал не просто субботником, но и самым настоящим праздником с концертом, викториной и угощениями. А в конце мероприятия самых активных участников наградили благодарственными письмами от областного министерства экологии.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.