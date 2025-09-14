Молодежь очистила берег реки Миасс в Челябинской области

Также в регионе состоялся экофестиваль «Чистые горы». Он собрал более 100 активистов из Кыштыма, Озерска, Челябинска, Верхнего Уфалея и даже Екатеринбурга. Участники мероприятия прошли вдоль береговой линии озера Аракуль и склонов шихана, собрав более 50 мешков с мусором. Подчеркивается, что фестиваль стал не просто субботником, но и самым настоящим праздником с концертом, викториной и угощениями. А в конце мероприятия самых активных участников наградили благодарственными письмами от областного министерства экологии.