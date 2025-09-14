В Башкирии минимум на 10% снизились цены на подержанные машины

В августе в Башкирии снизились цены на подержанные автомобили. Об этом сообщили со ссылкой на аналитиков журналисты UfaTime.ru.
По предоставленным данным, стоимость автомобилей упала на 10−15%. Больше всего подешевели на 11,2% машины марки Skoda. На 10,4% стали доступнее Hyundai — на −9,6%.
Эксперты отметили, что цены на подержанные машины снижаются с начала 2025 года.
