ГП направила в РКН свыше 600 требований об ограничении доступа к сайтам

«В целях защиты населения от деструктивного информационного воздействия, о котором здесь уже говорилось, в текущем году Генеральной прокуратурой в Роскомнадзор направлено свыше 600 требований об ограничении доступа к сайтам, распространяющим с нарушением закона информацию», — рассказал он, выступая в информационном центре ЦИК РФ.