ГП направила в РКН свыше 600 требований об ограничении доступа к сайтам

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Генпрокуратура РФ с начала 2025 года направила в Роскомнадзор свыше 600 требований об ограничении доступа к сайтам, распространяющим информацию с нарушением закона, сообщил замначальника управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношений, противодействия экстремизму и терроризму Генпрокуратуры России Алексей Жафяров.
«В целях защиты населения от деструктивного информационного воздействия, о котором здесь уже говорилось, в текущем году Генеральной прокуратурой в Роскомнадзор направлено свыше 600 требований об ограничении доступа к сайтам, распространяющим с нарушением закона информацию», — рассказал он, выступая в информационном центре ЦИК РФ.