В Роскомнадзоре рассказали о борьбе с недостоверной информацией о выборах

Роскомнадзор ограничил доступ к 19 тысячам страниц с ложными данными о выборах.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Роскомнадзор с начала 2025 года ограничил доступ к более чем 19 тысячам интернет-страниц, содержащих недостоверную информацию о выборах, сообщил врио начальника управления разрешительной работы, контроля и надзора в сфере массовых коммуникаций Роскомнадзора Александр Ижко.

«С начала 2025 года по требованию Роскомнадзора владельцы интернет-ресурсов удалили запрещенный контент, либо ведомство ограничило доступ к более 19 тысячам интернет-страниц, содержащим недостоверную информацию (о выборах — ред.), 36 интернет-страницам с призывами к участию в несанкционированных мероприятиях», — сказал он в информационном центре ЦИК.