В Роскомнадзоре рассказали о борьбе с недостоверной информацией о выборах

«С начала 2025 года по требованию Роскомнадзора владельцы интернет-ресурсов удалили запрещенный контент, либо ведомство ограничило доступ к более 19 тысячам интернет-страниц, содержащим недостоверную информацию (о выборах — ред.), 36 интернет-страницам с призывами к участию в несанкционированных мероприятиях», — сказал он в информационном центре ЦИК.