Дети из Оренбургской области посетили с экскурсией кувандыкскую пекарню

Юные получатели услуг Комплексного центра социального обслуживания Кувандыка в Оренбургской области посетили местный пекарный цех «Сдобушка» с экскурсией, организованной в соответствии с целями нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в администрации городского округа.
Во время экскурсии дети увидели весь процесс создания хлебобулочных изделий — от замеса теста в больших чанах до формовки и выпекания. Также для ребят организовали дегустацию мини-пицц. В администрации городского округа выразили надежду на то, что эта экскурсия поможет детям определиться с будущей профессией, научит их бережнее относиться к хлебу и ценить труд пекарей.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.