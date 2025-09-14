К работе в Александровской райбольнице на Ставрополье приступил новый врач

Штат Александровской районной больницы в Ставропольском крае пополнился молодым педиатром. Содействие в трудоустройстве отвечает целям нацпроекта «Кадры», сообщили в правительстве региона.
Нового педиатра зовут Валерия Максимцева. Она является выпускницей Ставропольского государственного медицинского университета. На работу Валерия устроилась по федеральной программе «Земский доктор».
Подчеркивается, что это не первое расширение трудового коллектива больницы. Ранее туда устроились на работу два терапевта, уролог и врач функциональной диагностики.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.