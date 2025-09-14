В Минске в ближайшие три года планируют построить 80 км велодорожек

Как было отмечено в эфире, в столице много внимания уделяют здоровому образу жизни. «Сейчас много работаем по развитию велодорожек. Они очень востребованы. Большое количество людей постоянно занимается велоспортом. В городе построено более 300 км велодорожек. И у нас запланировано еще в ближайшие три года построить 80 км, которые полностью соединят существующие. Мы создадим закольцованную систему, и человек сможет из любой точки на велосипеде приехать в тот пункт назначения, который ему нужен. Это очень важно», — сделал акцент Владимир Кухарев.