В Минске в ближайшие три года планируют построить 80 км велодорожек

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске планируют построить 80 км велодорожек в ближайшие три года. Об этом рассказал председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев в интервью телеканалу «Первый информационный», сообщает БЕЛТА.
Как было отмечено в эфире, в столице много внимания уделяют здоровому образу жизни. «Сейчас много работаем по развитию велодорожек. Они очень востребованы. Большое количество людей постоянно занимается велоспортом. В городе построено более 300 км велодорожек. И у нас запланировано еще в ближайшие три года построить 80 км, которые полностью соединят существующие. Мы создадим закольцованную систему, и человек сможет из любой точки на велосипеде приехать в тот пункт назначения, который ему нужен. Это очень важно», — сделал акцент Владимир Кухарев.
Кроме того, в этом году в столице реконструируют 80 площадок, которые находятся на дворовых территориях, то есть в шаговой доступности.
Председатель Мингорисполкома обратил внимание и на то, что реализуются в столице и серьезные проекты в медицине. «Это 4 поликлиники. Планируем в ближайшее время завершить работы и вести эти важные объекты», — сказал он. В этом году введут в эксплуатацию и два детских сада, работы на которых тоже находятся на завершающей стадии, добавил Владимир Кухарев.
Еще одним серьезным проектом председатель Мингорисполкома назвал детский технический центр на территории бывшего автовокзала «Восточный». «Сейчас там завершаются работы. Это уникальный центр. Мы старались его сделать так, чтобы новые технологии, все ведущие направления, которые появляются в технике, были там представлены. Наша страна индустриальная. Много появляется новых предприятий. И мы должны все сделать для того, чтобы молодые люди имели возможность с детства работать в таких центрах, получать первые навыки, чтобы у них прививалась любовь к технике», — подчеркнул Владимир Кухарев. -0-