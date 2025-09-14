Для детей из кузбасского города Тайга провели экологическую игру

Программа состояла из трех этапов. Они были посвящены животному и растительному миру, а также правилам поведения на природе. Юные участники программы демонстрировали не только знания, но и смекалку, творческие способности и взаимовыручку. Они показывали свои умения на конкурсе экологических плакатов. Все дети успешно прошли испытания и получили памятные медали-эмблемы, сладкие призы и красивую стелу с надписью «Эколята Тайги».