Для детей из кузбасского города Тайга провели экологическую игру

Познавательно-игровая программа «Эколята Тайги» прошла для детей во Дворце культуры Тайгинского городского округа по национальному проекту «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в администрации городского округа.
Программа состояла из трех этапов. Они были посвящены животному и растительному миру, а также правилам поведения на природе. Юные участники программы демонстрировали не только знания, но и смекалку, творческие способности и взаимовыручку. Они показывали свои умения на конкурсе экологических плакатов. Все дети успешно прошли испытания и получили памятные медали-эмблемы, сладкие призы и красивую стелу с надписью «Эколята Тайги».
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.