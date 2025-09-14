На улице Металлургов в Москве построят жилой дом на 282 квартиры

Многоквартирный дом по программе реновации построят на улице Металлургов в столичном районе Перово в соответствии с целями нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщил председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков.
Проект жилого комплекса на земельном участке № 30 уже согласован. Дом будет состоять из трех разновысотных секций. В нем будут 282 квартиры. При этом часть из них будет адаптирована под жильцов с ограниченными возможностями здоровья.
На первом этаже разместят помещения общественного назначения. Среди них — центр информирования о переселении. Во всех секциях оборудуют вестибюли, колясочные и комнаты консьержей. Территория жилого комплекса будет полностью адаптирована для маломобильных людей. Во дворе обустроят пешеходные и автомобильные проезды, засеют газоны, высадят декоративные растения, установят детские и спортивные площадки.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.