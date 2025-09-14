Ричмонд
В Иркутской области отремонтируют поликлинику Железногорской больницы

В учреждении завершили монтаж вентиляции, а также частично обновили кровлю и отмостку.

Поликлинику Железногорской районной больницы в Иркутской области капитально ремонтируют по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

На данный момент полностью завершены работы по вентиляции, ремонт кровли выполнен на 35%, частично обновлена отмостка. После завершения этих этапов специалисты приступят к ремонту инженерных сетей: водоснабжения, водоотведения и электроснабжения.

Напомним, в больницу поступил новый автомобиль КамАЗ с флюорографической и маммографической установками. Ранее в учреждении был установлен компьютерный томограф и проведен косметический ремонт стационара.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.